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Анастасия Макеева поделилась секретами красоты

Анастасия Макеева раскрыла секреты своей красоты. Актриса опубликовала в Instagram новое видео, в котором продемонстрировала вечерний образ.

Анастасия Макеева призналась, что ее поклонники постоянно отмечают ее привлекательность. Она считает, что ее внешний вид является заслугой большой команды. Актриса получает особое удовольствие от работы с талантливыми людьми. На новом видео она показала себя в вечернем платье и с ярким макияжем. Образ дополнен колье с крупными камнями, а также массивными серьгами. Звезда выбрала нюдовый маникюр, а также попросила оценить ее внешний вид.

В комментариях поклонники признали профессиональную работу мастеров, но отметили, что такой результат получается благодаря естественной привлекательности Анастасии Макеевой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:22

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