Анастасия Макеева поделилась секретами красоты

Анастасия Макеева призналась, что ее поклонники постоянно отмечают ее привлекательность. Она считает, что ее внешний вид является заслугой большой команды. Актриса получает особое удовольствие от работы с талантливыми людьми. На новом видео она показала себя в вечернем платье и с ярким макияжем. Образ дополнен колье с крупными камнями, а также массивными серьгами. Звезда выбрала нюдовый маникюр, а также попросила оценить ее внешний вид.В комментариях поклонники признали профессиональную работу мастеров, но отметили, что такой результат получается благодаря естественной привлекательности Анастасии Макеевой.