Медики назвали симптомы рака полости рта





Врачи связывают вирус папилломы человека с раком горла и ротовой полости. Дело в том, что инфекция распространяется при оральном сексе, в связи с чем медики назвали вероятные симптомы недуга. Например, белые и красные пятна на слизистой оболочке могут свидетельствовать о раке. Пациенту стоит обратиться к врачу, если они не исчезают на протяжение трех недель. Необходимо принять меры безопасности до орального секса, чтобы снизить риски, например, не забывать пользоваться презервативами. Опасным симптомом являются язвочки, не исчезающие 20 дней. Спустя указанный срок раны, не представляющие опасности, просто исчезают. Об онкологии также может сигнализировать отек во рту, который не вызывает сильного дискомфорта.Боль при глотании и ощущение комка в горле тоже являются признаками наличия недуга.