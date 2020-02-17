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Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за травмы

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, отменил свой концерт в Саратове из-за травмы. Данная информация была опубликована на официальной странице гастрольного организатора в социальной сети «ВКонтакте».
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за травмы

Сооснователь и участник «CENTR» и лейбла «ЦАО Records» стал известным еще в начале 2000-х годов в составе «Rolexx». До настоящего времени исполнитель выступал в составе нескольких музыкальных групп в разное время. В его коллекции более 30 видеоклипов и 40 песен. Однако несмотря на огромный успех в творческой карьере, он страдает от психического расстройства и более 8 раз лечился в стационаре реабилитационного центра.

После новости об отмене концерта поклонники предполагают, что описанная причина связана с нестабильным эмоциональным состоянием рэпера. Концертный организатор сообщил, что у музыканта «сломано два ребра и ему трудно дышать», но что привело к таким последствиям, осталось в секрете.

Как известно, концерт в Саратове должен был состояться 23 февраля. Кроме того, Алексей Долматов отменил гастроли в Волгограде и Новосибирске. На официальной странице «ВКонтакте» организаторы пообещали вернуть все вырученные деньги за билеты и принесли извинения фанатам. В ответ на публикацию пользователи Сети пожелали Гуфу скорейшего выздоровления.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:10

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