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Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском метеорите

В годовщину со дня падения Челябинского метеорита ученые из ЧГУ заявили о невероятном открытии. Кристалл, ранее считавшийся алмазом и заключенный во фрагмент тела космического происхождения, оказался новой формой углерода.

Челябинский метеорит долгое время оставался загадкой для многих геологов еще с 2013 года. Его часть, ранее считавшуюся алмазом, теперь идентифицировали как новую форму углерода. Подобную информацию предоставили эксперты из кафедры теоретической физики ЧГУ. Её доцент, Сергей Замоздра, сообщил об идентичности вышеназванного вещества к таковому, который содержится в графите и молекуле человеческой ДНК. При этом экспертиза проводилась с помощью иностранных специалистов, которые располагали необходимым высокоточным оборудованием.

Микроскопические инструменты и рентген позволили охарактеризовать находку как «множественный двойниковый кристалл». На данный момент исследователи имеют теоретическое представление о его происхождении: скорее всего, вещество сформировалось в результате падения метеорита и сопутствующих ему факторов. Когда космическое тело достигло высокой скорости, произошло повышение температуры, что привело к переходу углерода в кристаллообразное состояние.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:27

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