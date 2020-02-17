Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось ранее





По их словам учёных из Калифорнийского университета, во время изучения Стрельца А внезапно был обнаружен источник яркого света. Изначально предположили, что его причиной может быть сияние лучей звезды SO-2, размещённой вблизи. Но через некоторое время стало понятно, свет распространяется от черной дыры. Затем специалисты наблюдали за космическим формированием в течение 133 ночей, после чего произвели подробный анализ полученных данных. Сопоставление яркости показало, уровень светимости Стрельца А в инфракрасном диапазоне увеличился.Учёные полагают, что это подтверждает увеличение показателей поглощения веществ. На данный момент специалисты не знают точно, чем можно объяснить данный феномен, и всё же у них есть предположение, что явление может быть связано с приближением SO-2 к черной дыре. Равно как и последняя могла принять при сближении увеличенное количество газа. Однако специалисты выдвигают и другую гипотезу - источником светом могут быть и астероиды, которые погибли намного раньше в её недрах. Об этом заявляет издание Astrophysical Journal Letters.