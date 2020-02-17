Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем Малайзии

В своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак сравнила историю жизни Оксаны Воеводиной с восточной сказкой с несчастливым финалом. Модель согласилась рассказать в интервью о том, что с чем ей пришлось столкнуться из-за брака с Мухаммадом V. Он стал первым в истории Малайзии монархом, который отрекся от престола, что произошло из-за супруги. Однако вскоре он настоял на разводе из-за подозрений в том, что жена изменяла ему и родила сына от другого. Несмотря на отказ экс-короля признавать ребенка своим, он считается наследником престола. Поэтому Оксане Воеводиной приходится скрывать его и защищать из-за угрозы похищения. Манекенщица со страхом выходит за продуктами в магазин, поскольку боится за собственную жизнь и своего ребенка.Ксения Собчак отметила, что встречалась с Воеводиной на зашифрованной квартире, где модель рассказала свою версию “восточной сказки”.