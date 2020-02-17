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Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем Малайзии

Оксана Воеводина раскрыла подробности о своем браке с бывшим королем Малайзии. Российская модель откровенно поговорила в шоу “Док-ток” с Ксенией Собчак.

В своем Instagram-аккаунте Ксения Собчак сравнила историю жизни Оксаны Воеводиной с восточной сказкой с несчастливым финалом. Модель согласилась рассказать в интервью о том, что с чем ей пришлось столкнуться из-за брака с Мухаммадом V. Он стал первым в истории Малайзии монархом, который отрекся от престола, что произошло из-за супруги. Однако вскоре он настоял на разводе из-за подозрений в том, что жена изменяла ему и родила сына от другого. Несмотря на отказ экс-короля признавать ребенка своим, он считается наследником престола. Поэтому Оксане Воеводиной приходится скрывать его и защищать из-за угрозы похищения. Манекенщица со страхом выходит за продуктами в магазин, поскольку боится за собственную жизнь и своего ребенка.

Ксения Собчак отметила, что встречалась с Воеводиной на зашифрованной квартире, где модель рассказала свою версию “восточной сказки”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:58

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