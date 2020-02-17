АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш опозорился во время первой интимной связи с Алесей Семеренко

Долгое время между звездой проекта «Дом-2» Сергеем Захарьяшем и Алесей Семеренко не было близких отношений. Когда интим все-таки произошел, то девушка заявила, что осталась им недовольна.

Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш опозорился во время первой интимной связи с Алесей Семеренко

Алеся Семеренко практически месяц не подпускала к себе своего молодого человека Сергея Захарьяша. Она утверждала, что реалити-шоу «Дом-2» смотрят ее мама, а также бабушка, именно поэтому она должна вести себя подобающим образом и быть приличной девушкой.

Однако спустя месяц Алеся Семеренко все-таки подпустила к себе молодого человека и после отметила, что лишь разочаровалась в нем. Девушка публично озвучила время, которое длился их интим. По ее словам, близость была не более 3-х минут, чем она осталась недовольна. Подобное откровение не только оскорбило Захарьяша, но и опозорило его.


Сама участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко все рассказала исключительно по факту и отметила, возможно, они просто не подходят друг к другу, в том числе и в плане интима. Скорее всего, Алеся Семеренко намекает, что ей просто нужно разойтись с Сергеем Захарьяшем, но лучшей причины для этого она подобрать просто не смогла.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости