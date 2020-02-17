Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш опозорился во время первой интимной связи с Алесей Семеренко

Алеся Семеренко практически месяц не подпускала к себе своего молодого человека Сергея Захарьяша. Она утверждала, что реалити-шоу «Дом-2» смотрят ее мама, а также бабушка, именно поэтому она должна вести себя подобающим образом и быть приличной девушкой.Однако спустя месяц Алеся Семеренко все-таки подпустила к себе молодого человека и после отметила, что лишь разочаровалась в нем. Девушка публично озвучила время, которое длился их интим. По ее словам, близость была не более 3-х минут, чем она осталась недовольна. Подобное откровение не только оскорбило Захарьяша, но и опозорило его.Сама участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко все рассказала исключительно по факту и отметила, возможно, они просто не подходят друг к другу, в том числе и в плане интима. Скорее всего, Алеся Семеренко намекает, что ей просто нужно разойтись с Сергеем Захарьяшем, но лучшей причины для этого она подобрать просто не смогла.