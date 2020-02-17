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Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь Альцгеймера

Издательство «Nature Publishing Group» опубликовало результаты новой научной работы в журнале «Scientific Reports». Согласно статье, ученые обнаружили, что белок FRX1, который участвует в работе памяти, может провоцировать деградацию умственных способностей и способствовать развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь Альцгеймера

Ученые отмечают, что в данном случае FRX1 выступает в роли амилоида. Простыми словами, в организме происходит метаболическое нарушение, в результате которого белки превращаются в пептиды и образовывают отложения в тканях полисахаридного комплекса гипофиза головного мозга. Такой процесс объясняет не только нарушения умственной деятельности, но и возможность молекул РНК самостоятельно остановить процесс нейродегенерации. Благодаря новому научному открытию ученые намерены откорректировать план разработки препаратов для пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Поскольку предыдущая формула лекарства, направленная на разрушение амилоида, лишь усугубит состояние больного.

Как известно, чаще всего пептиды по типу FRX1 встречаются в пигментных клетках дермы человека и влияют на проявление загара, а также выработку витамина Д. Зная, что подобный амилоид накапливается в головном мозге, ученые намерены в ближайшем будущем создать лекарство против нейродегенеративных патологий.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:42

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