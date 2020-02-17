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Продавщица мяса сломала челюсть жителю Омска, заподозрив его в краже

Представители полиции Омска сообщают, что в одном из торговых комплексов города между продавщицей мяса и местным жителем возник конфликт. 48-летняя женщина впоследствии сломала челюсть собеседнику, заподозрив его в краже средств с банковской карты.

Продавщицу мяса одного из торговых центров Омска обвинили в нанесении травм средней тяжести местному жителю. Сейчас фигурантка дела находится под следствием, а само происшествие рассмотрят в Ленинском районном суде. Как сообщают в городской прокуратуре, 48-летней омичке показалось необычным поведение одного из посетителей ТЦ, которого она заподозрила в снятии денег с чужой карты. Недоразумение и словесная перепалка привели к обострению конфликта, в ходе которого потерпевший получил травмы шеи и головы, а также перелом челюсти.

Немногим позднее было установлено, что пострадавший пришел в магазин с приятелем, который находился в нетрезвом состоянии. Пытаясь помочь ему снять деньги с банкомата, он вызвал подозрение со стороны фигурантки дела. На место инцидента приехала следственно-оперативная группа, которая задержала продавщицу, а позднее добилась признания в содеянном. Сейчас в отношении омички возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ. В случае доказания вины подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:26

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