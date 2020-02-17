Продавщица мяса сломала челюсть жителю Омска, заподозрив его в краже





Продавщицу мяса одного из торговых центров Омска обвинили в нанесении травм средней тяжести местному жителю. Сейчас фигурантка дела находится под следствием, а само происшествие рассмотрят в Ленинском районном суде. Как сообщают в городской прокуратуре, 48-летней омичке показалось необычным поведение одного из посетителей ТЦ, которого она заподозрила в снятии денег с чужой карты. Недоразумение и словесная перепалка привели к обострению конфликта, в ходе которого потерпевший получил травмы шеи и головы, а также перелом челюсти.Немногим позднее было установлено, что пострадавший пришел в магазин с приятелем, который находился в нетрезвом состоянии. Пытаясь помочь ему снять деньги с банкомата, он вызвал подозрение со стороны фигурантки дела. На место инцидента приехала следственно-оперативная группа, которая задержала продавщицу, а позднее добилась признания в содеянном. Сейчас в отношении омички возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ. В случае доказания вины подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы до 5 лет.