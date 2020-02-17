В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли три человека





Известно, что пожар был зафиксирован в поселке Чунского района в брусовом доме около 22:00 в воскресенье, 16 февраля. В первую очередь пострадала кровля и веранда, а в процессе тушения участвовали 25 пожарных и 9 единиц техники. В результате инцидента погибли трое мужчин 1956, 1973 и 1981 годов рождения. Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за поджога.На данный момент на месте инцидента работают следователи, а также эксперты пожарной лаборатории.