Сильно похудевшая Адель спела на свадьбе подруги





Папарацци все чаще удается подловить 30-летнюю Адель после тренировок. Пользователи социальных сетей увидели, что знаменитость значительно похудела, а недавно она присутствовала в качестве гостьи на торжестве по случаю бракосочетания Лоры Докрилл, выбрав для мероприятия подчеркивающее талию платье. В качестве подарка артистка исполнила свою композицию Rolling in the Deep, а также одну из песен группы Spice Girls.Адель отказывается от выступлений с 2017 года, но в сентябре этого года она готовится презентовать собственный альбом. Поклонники предположили, что он будет называться “32”, поскольку три первые пластинки звезды повторяли ее возраст.