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Сильно похудевшая Адель спела на свадьбе подруги

Певица Адель недавно посетила свадебную вечеринку своей подруги Лоры Докрилл, где спела песню и показала похудевшую фигуру. Звезда также рассекретила дату выпуска нового альбома.

Папарацци все чаще удается подловить 30-летнюю Адель после тренировок. Пользователи социальных сетей увидели, что знаменитость значительно похудела, а недавно она присутствовала в качестве гостьи на торжестве по случаю бракосочетания Лоры Докрилл, выбрав для мероприятия подчеркивающее талию платье. В качестве подарка артистка исполнила свою композицию Rolling in the Deep, а также одну из песен группы Spice Girls.
Сильно похудевшая Адель спела на свадьбе подруги

Адель отказывается от выступлений с 2017 года, но в сентябре этого года она готовится презентовать собственный альбом. Поклонники предположили, что он будет называться “32”, поскольку три первые пластинки звезды повторяли ее возраст.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:16

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