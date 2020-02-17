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Поклонники пришли в восторг от подтянутого тела Дженнифер Лопес в бикини

В прошлом году Дженнифер Лопес отметила свое 50-летие, однако, как утверждают поклонники, на этот возраст она совсем не выглядит. На днях актриса в очередной раз привела фанатов в восторг, показав подтянутое тело в бикини.
Поклонники пришли в восторг от подтянутого тела Дженнифер Лопес в бикини

В кадре Лопес запечатлена в белом купальнике, демонстрирующем идеальный пресс и красивые формы. В комментариях фолловеры впечатлились подтянутой фигурой кумира, в связи с чем были щедры на комплименты. Заслуга внешнего вида Дженнифер Лопес, которая приводит в восторг ее фанатов, не только в генетике, но и постоянных тренировках и уходе за собой. Артистка обладает спортивным телом и много времени проводит в зале. Кроме этого, певица много выступает на сцене и занимается репетициями, чтобы радовать публику танцевальными номерами. Именно это помогает американской звезде сохранять невероятную физическую форму.

В начале марта 2019 года исполнительница обручилась со своим возлюбленным – бейсболистом Алексом Родригесом. Пара встречается на протяжении 2-х лет, а поклонники давно догадывались о свадьбе знаменитостей.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:40

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