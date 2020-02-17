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Ученые сообщили, что диетические виды мяса и рыбы повышают риск возникновения болезней сердца

Ученые из Корнелльского университета в Итаке, штат Нью-Йорк, провели эксперимент, в котором изучили влияние диетического мяса, птицы и рыбы на здоровье человека. В результате они выяснили, что даже более полезные продукты, чем обработанные мясные изделия, не менее опасны и повышают риск возникновения болезней сердца.
Ученые сообщили, что диетические виды мяса и рыбы повышают риск возникновения болезней сердца

Участниками эксперимента были мужчины и женщины среднего возраста. В общей сложности количество добровольцев составило 29 682 человека, а продолжительность наблюдения – 30 лет. На протяжении всего времени люди исключили из своего рациона красное мясо, а также готовые жирные изделия, как бекон или хот-дог. Как известно, именно обработанные продукты животного происхождения принято считать вредными и даже опасными, поскольку канцерогены в их составе нарушают циркуляцию крови в сосудах и сердце.

Однако в результате длительного наблюдения за добровольцами,ученые выяснили, что диетические виды мяса, птицы и рыбы также повышают риски развития патологий сердечно-сосудистой системы. 38,6% участников пострадали от ишемического приступа, 25% - были экстренно госпитализированы с инсультом, а 34% - обратились за помощью в связи с сердечной недостаточностью.

Ученые продолжают изучать тему питания и его влияния на жизнь человека. Однако уже сейчас эксперты предупреждают людей, что каждая порция необработанного мяса может повысить риск не только болезни сердца, но и смерти.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30

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