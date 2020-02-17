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Восемь марок автомобилей изменили цены на рынке РФ в первой половине февраля

Российские аналитики пришли к выводу, что 8 марок автомобилей изменили цены на рынке РФ из-за повышения ставки утильсбора. Подобные результаты были получены после мониторинга прайс-листов в первой половине февраля.

Перемены в ценах были зафиксированы у 8 марках автомобилей из 58, представленных в России. Стоит отметить, что повышение цены отмечалось не только для моделей 2020 года, но и прошлогодних линеек. Подобную тактику выбрали корейская компания KIA, чьи машины подорожали на 10 – 30 тысяч рублей, отечественный УАЗ с наценкой в размере 15 тысяч рублей, а также BMW (60-240 тысяч рублей). Немного иной подход наблюдается у Toyota, которая лишь повысила стоимость серии Corolla на 36 – 42 тысяч рублей.

Все же, наиболее существенное подорожание пришлось на марку Mercedes-Benz, чей кабриолет E-Class теперь можно приобрести на 210-280 тысяч рублей больше, купе CLS – на 140-460 тысяч рублей, и седан Lexus LS500 – на 239 тысяч рублей. Subaru решила сконцентрировать внимание на прошлогодних моделях, повысив стоимость трех версий "паркетника" Forester на 10-30 тыс. рублей. Наконец, среди брендов отличилась японская Honda, её 8-местный SUV Pilot в двух комплектациях подорожал на 73-78 тысяч рублей, а в одной - упал в цене на 26 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:11

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