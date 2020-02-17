«Все просто смеялись»: в Сети обсуждают падение ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой со сцены





Оказывается, Ольга Бузова хотела в очередной раз удивить своих фанатов, а для этого даже попыталась прыгнуть к ним во время концерта со сцены прямо в толпу. Певица была уверенна, что поклонники догадаются ее поймать, но в итоге она просто упала на пол. Естественно, что со сцены ее пришлось уводить под руки.После в различных пабликах в Сети появилась информация о том, что Ольга Бузова ушла со сцены еле волоча ноги. К счастью, с ведущей «Дом-2» все в полном порядке и она сумела отделаться легким испугом и незначительными синяками.Фолловеры отмечают, хорошо, что все обошлось.Напомним, на данный момент Ольга Бузова находится в новом гастрольном туре по некоторым городам России, ранее она дала концерт в Брянске, а потом и в Калуге, где произошел инцидент.