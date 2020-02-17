АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

«Все просто смеялись»: в Сети обсуждают падение ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой со сцены

Совсем недавно социальные сети всколыхнуло поведение ведущей телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой, так как ее после концерта вели под руки. Одни утверждали, что звезда просто устала, а другие и вовсе подумали, что она употребила спиртное, но истинная причина крылась совсем в другом.

«Все просто смеялись»: в Сети обсуждают падение ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой со сцены

Оказывается, Ольга Бузова хотела в очередной раз удивить своих фанатов, а для этого даже попыталась прыгнуть к ним во время концерта со сцены прямо в толпу. Певица была уверенна, что поклонники догадаются ее поймать, но в итоге она просто упала на пол. Естественно, что со сцены ее пришлось уводить под руки.


После в различных пабликах в Сети появилась информация о том, что Ольга Бузова ушла со сцены еле волоча ноги. К счастью, с ведущей «Дом-2» все в полном порядке и она сумела отделаться легким испугом и незначительными синяками.

Фолловеры отмечают, хорошо, что все обошлось.


Напомним, на данный момент Ольга Бузова находится в новом гастрольном туре по некоторым городам России, ранее она дала концерт в Брянске, а потом и в Калуге, где произошел инцидент.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости