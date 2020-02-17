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Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся облаков"

NASA в официальном аккаунте в Instagram поделилось публикацией фото голубых облаков, которое сделано с орбиты. Комментируя его сотрудники агентства сообщили, что это "ночные светящиеся облака".

На Международной космической станции сделали фотографию так называемых ночных светящихся облаков. Согласно утверждениям сотрудников NASA, их наблюдают лишь когда солнце спускается за горизонт и подсвечивает их. Также в агентстве отмечают, сделан снимок на высоте 269 миль (практически 433 км) над тихоокеанской южной частью. Стоит отметить, что они также называются "ночными светящимися облаками» и являются самыми высокими в атмосфере Земли.

Облака формируются в мезосфере планеты на высоте приблизительно 80 км, и заметны во время летних сумерек в широте между 50 и 70 градусами северной и южной широты. Мезосфера менее исследована, поскольку воздух там чрезмерно разряжен, чтобы совершать полеты на самолетах или аэростатах, однако очень плотный для полетов спутников. Её изучают используя суборбитальные метеорологические ракеты. Температура там - от 0 градусов до -80 градусов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:20

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