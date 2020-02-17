Участница "Дом-2" Ксения Шаповал взбесилась, когда затронули их отношения с Владом Кадони





Буквально на днях Шаповал и Кадони открыли друг другу свои взаимные чувства, но уже не расстаются даже по ночам. Вот и вчера Ксения Шаповал только утром возвратилась в периметр после романтической встречи с Владом Кадони. Она не преминула тут же поделиться с близкими подругами своим восторгом по поводу совместного будущего с ведущим.Замечательное расположение духа Шаповал было подпорчено Иосифом Оганесяном. Муж Александры Черно с недоверчивостью отнесся к любви Кадони с героиней. Об этом он не таясь сказал самой Шаповал.Это привело к громкому скандалу между участниками телестройки. Победа в скандале осталась на стороне Ксении Шаповал. Выведенная из себя наглым вмешательством в их личную жизнь с Кадони, Шаповал сурово ответила Оганесяну, а также предупредила на будущее, что она сама будет защищать свои отношения, если похожее когда-то произойдет вновь.