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Участница "Дом-2" Ксения Шаповал взбесилась, когда затронули их отношения с Владом Кадони

Участница "Дом-2" Ксения Шаповал взбесилась, когда затронули их отношения с Владом Кадони. Это произошло вчера, 16 февраля, после возвращения проектантки с возлюбленным, которые провели романтическое свидание.

Буквально на днях Шаповал и Кадони открыли друг другу свои взаимные чувства, но уже не расстаются даже по ночам. Вот и вчера Ксения Шаповал только утром возвратилась в периметр после романтической встречи с Владом Кадони. Она не преминула тут же поделиться с близкими подругами своим восторгом по поводу совместного будущего с ведущим.

Замечательное расположение духа Шаповал было подпорчено Иосифом Оганесяном. Муж Александры Черно с недоверчивостью отнесся к любви Кадони с героиней. Об этом он не таясь сказал самой Шаповал.

Это привело к громкому скандалу между участниками телестройки. Победа в скандале осталась на стороне Ксении Шаповал. Выведенная из себя наглым вмешательством в их личную жизнь с Кадони, Шаповал сурово ответила Оганесяну, а также предупредила на будущее, что она сама будет защищать свои отношения, если похожее когда-то произойдет вновь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:44

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