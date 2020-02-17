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В Сети показали тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула”, назвав его достойным соперником любой иномарки

Автоэксперты уверены, что тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула” станет достойным соперником любой иномарки. Пользователи Сети были восхищены обновленным внешним видом автомобиля.
В Сети показали тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула”, назвав его достойным соперником любой иномарки

Над обычной “восьмеркой” от ВАЗ потрудились мастера тюнинга, которые изменили не только внешний вид модели. Автомобиль получил переработанную подвеску, а также подрамную конструкцию для увеличения пассивной безопасности и улучшения управляемости. Крыша оказалась обрезана и занижена на 6 см. Уникальный обвес сделал стиль авто более агрессивным, из-за чего ему было присвоено имя “Акула”. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с “механикой”.

Пользователи Сети высоко оценили переработанное авто, отметив, что именно такой автомобиль от ВАЗ сможет успешно конкурировать с иностранными моделями на российском рынке.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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