В Сети показали тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула”, назвав его достойным соперником любой иномарки
Автоэксперты уверены, что тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула” станет достойным соперником любой иномарки. Пользователи Сети были восхищены обновленным внешним видом автомобиля.
Над обычной “восьмеркой” от ВАЗ потрудились мастера тюнинга, которые изменили не только внешний вид модели. Автомобиль получил переработанную подвеску, а также подрамную конструкцию для увеличения пассивной безопасности и улучшения управляемости. Крыша оказалась обрезана и занижена на 6 см. Уникальный обвес сделал стиль авто более агрессивным, из-за чего ему было присвоено имя “Акула”. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с “механикой”.
Пользователи Сети высоко оценили переработанное авто, отметив, что именно такой автомобиль от ВАЗ сможет успешно конкурировать с иностранными моделями на российском рынке.
Над обычной “восьмеркой” от ВАЗ потрудились мастера тюнинга, которые изменили не только внешний вид модели. Автомобиль получил переработанную подвеску, а также подрамную конструкцию для увеличения пассивной безопасности и улучшения управляемости. Крыша оказалась обрезана и занижена на 6 см. Уникальный обвес сделал стиль авто более агрессивным, из-за чего ему было присвоено имя “Акула”. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с “механикой”.
Пользователи Сети высоко оценили переработанное авто, отметив, что именно такой автомобиль от ВАЗ сможет успешно конкурировать с иностранными моделями на российском рынке.