В Сети показали тюнингованный ВАЗ-2108 “Акула”, назвав его достойным соперником любой иномарки





Над обычной “восьмеркой” от ВАЗ потрудились мастера тюнинга, которые изменили не только внешний вид модели. Автомобиль получил переработанную подвеску, а также подрамную конструкцию для увеличения пассивной безопасности и улучшения управляемости. Крыша оказалась обрезана и занижена на 6 см. Уникальный обвес сделал стиль авто более агрессивным, из-за чего ему было присвоено имя “Акула”. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 300 л.с., который работает в паре с “механикой”.Пользователи Сети высоко оценили переработанное авто, отметив, что именно такой автомобиль от ВАЗ сможет успешно конкурировать с иностранными моделями на российском рынке.