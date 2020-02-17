В Сети рассказали о характеристиках крупнокалиберного ШАК-12





Российские журналисты еще в 2017 году заявляли о начале производства ШАК-12, который сконструировали эксперты Тульского конструкторского бюро приборостроения. Этот 12,7-мм крупнокалиберный штурмовой автомат является модификацией эффективной снайперской винтовки «Выхлоп», которая может поражать противника, оснащенного бронежилетом высокого класса или находящегося за надежным укрытием. Также именуемое как АШ-12, это оружие способно вести огонь 12,7 х 55 мм патронами как в одиночном, так и автоматическом режиме на расстоянии от 200 до 400 м.Основным преимуществом ШАК-12 можно назвать останавливающий фактор в боеприпасах, которые с легкостью выводят из строя террористов, не пренебрегающих обезболивающими препаратами и запрещенными веществами. Все же, значительным плюсом специалисты считают наличие прибора бесшумной стрельбы, позволяющего поражать силы противника почти беззвучно. При подобных характеристиках технологам удалось добиться небольшой длины ствола и сравнительно малого веса - 675 мм и 5,2 кг.