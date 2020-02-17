Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем Кузнецовым

Катя Лель позирует для нового снимка в бассейне вместе с мужем. Влюбленные держат в руках напитки и сливаются в поцелуе. В своем посте артистка пожелала поклонниками мира в душе и “вселенской любви”. В комментариях на публикацию отреагировала коллега звезды Меседа Багаудинова, а также многочисленные подписчики, которые осыпали звезду комплиментами. Некоторые перепутали Игоря Кузнецова с Александром Реввой, а также заметили, что в свои 65 лет муж певицы выглядит весьма привлекательно.На фото заметна сильная рука Игоря Кузнецова, в связи с чем фолловеры предположили, что он следит за своей фигурой. Катя Лель сейчас находится на Бали, откуда опубликовала видео из бассейна, а также показала сочную местную папайю.