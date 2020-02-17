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Татьяна Брухунова: "Публичность портит мою личную жизнь"

Татьяна Брухунова в последнее время стала целью нападок и слухов со стороны прессы, особенно на фоне неподтвержденной информации о свадьбе с Евгением Петросяном. Ассистентка юмориста недавно заявила, что публичность "портит её личную жизнь".

Татьяна Брухунова обрела невиданное ранее внимание публики и журналистов после развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Вскоре последовали неподтвержденные сведения о бракосочетании 74-летнего юмориста со своей помощницей. Это привело к тому, что лишь за 2019 год число подписчиков Брухуновой в соцсети Instagram выросло до 38 тысяч человек, что предоставило некоторые неудобства для ассистентки комика. По собственному признанию, она не горит желанием посещать публичные места из-за повышенного интереса к своей персоне.

Более того, директор Театра эстрадных миниатюр призналась, что уже более 6 лет раздумывает над возможностью удаления своих аккаунтов в соцсетях. Брухунова говорит, что до сих пор продолжает общение с фанатами и делится деталями о своей карьере, но избегает вопросов, связанных с личной жизнью. Несмотря на подобную тактику, она ежедневно сталкивается с неправдивой информацией о себе или грубыми заявлениями от фолловеров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:31

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