Татьяна Брухунова: "Публичность портит мою личную жизнь"

Татьяна Брухунова обрела невиданное ранее внимание публики и журналистов после развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Вскоре последовали неподтвержденные сведения о бракосочетании 74-летнего юмориста со своей помощницей. Это привело к тому, что лишь за 2019 год число подписчиков Брухуновой в соцсети Instagram выросло до 38 тысяч человек, что предоставило некоторые неудобства для ассистентки комика. По собственному признанию, она не горит желанием посещать публичные места из-за повышенного интереса к своей персоне.Более того, директор Театра эстрадных миниатюр призналась, что уже более 6 лет раздумывает над возможностью удаления своих аккаунтов в соцсетях. Брухунова говорит, что до сих пор продолжает общение с фанатами и делится деталями о своей карьере, но избегает вопросов, связанных с личной жизнью. Несмотря на подобную тактику, она ежедневно сталкивается с неправдивой информацией о себе или грубыми заявлениями от фолловеров.