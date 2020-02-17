Анастасия Волочкова о своей диете: «Я имею право делать все, что я захочу»





В эфире программы знаменитость спросили, какое она любит вино. Светская львица ответила, что просекко, после чего журналист предположил, что она не закусывает. Дело в том, что в последнее время Анастасия Волочкова часто говорит о том, что мало ест. Однако данный вопрос вызвал у нее волну негодования. Как отметила артистка, она может заниматься сексом, курить кальян, отдыхать на яхте и вообще делать все, что ей вздумается., - высказалась танцовщица. По ее словам, в России половина населения выпивает, но почему-то редкий бокал вина звезды воспринимается, как проявление алкоголизма.Также Волочкова рассказала, что действительно может в день съесть лишь один помидор и ей вполне этого хватает. Она сама выбрала этот путь и никого не призывает следовать за ней. Главным для артистки сейчас является любовь ее жениха и поклонников. Светская львица гордится обожанием со стороны детей и своими благотворительными концертами.