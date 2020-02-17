В МИД РФ пока не получили подтверждения визита Синдзо Абэ в Москву в честь Дня Победы





Некоторые японские журналисты выступают против посещения премьером-страны Россию, считая, что этот шаг станет оправданием военных преступлений Сталина, в частности, оккупации северных островов. На данный момент вопрос об участии в праздновании Дня Победы 9 мая Синдзо Абэ не решен, а в МИД РФ пока не получили ответ на приглашение со своей стороны. Окончательный ответ не дали и в Вашингтоне, а политологи уверены, что японское руководство будет учитывать решение страны-союзника в годы войны.Одной из возможных причин заинтересованности Абэ в визите в Россию станет возможность переговорить с Путиным о решении территориального спора насчет четырех островов.