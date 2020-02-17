АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В МИД РФ пока не получили подтверждения визита Синдзо Абэ в Москву в честь Дня Победы

В МИД РФ пока не получали подтверждение того, что Синдзо Абэ посетит Москву в честь Дня Победы. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на пресс-конференции в Токио отметил, что данный вопрос “прорабатывается”.

Некоторые японские журналисты выступают против посещения премьером-страны Россию, считая, что этот шаг станет оправданием военных преступлений Сталина, в частности, оккупации северных островов. На данный момент вопрос об участии в праздновании Дня Победы 9 мая Синдзо Абэ не решен, а в МИД РФ пока не получили ответ на приглашение со своей стороны. Окончательный ответ не дали и в Вашингтоне, а политологи уверены, что японское руководство будет учитывать решение страны-союзника в годы войны.

Одной из возможных причин заинтересованности Абэ в визите в Россию станет возможность переговорить с Путиным о решении территориального спора насчет четырех островов.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости