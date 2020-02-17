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Ведущая "Дома-2" Бородина порадовала фанатов фотографией с супругом

Известная ведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте выложила снимок с мужем Курбаном Омаровым, сопроводив фотографию поэзией.
Ведущая "Дома-2" Бородина порадовала фанатов фотографией с супругом

Пост собрал большое количество "лайков". Подписчики поделились с Ксюшей опасениями, что огромное количество слухов о расставании телезвезды с супругом окажется правдой. Хотя Ксения уже неоднократно отвечала на эти домыслы, отмечая, что их союзу с Курбаном ничего не угрожает и развод им не грозит.

Интересно, что получив шесть сотен комментариев под фотографией, Ксения отключила возможность комментировать.

Подписчики как восторгались парой: "Красивые, успешные, любуюсь вами!", "Какая красота!", так и не обделили внешний вид самой ведущей: "Красавица!", "Ох уж эти скинни!", "Хорошо выглядите!"

Как все помнят, недавно телеведущая делилась с подписчиками, что ей в директ постоянно приходят просьбы о финансовой помощи на всевозможные нужды. Бородина сообщила, что она постоянно помогает людям в тяжелой жизненной ситуации, но только тем, кто на самом деле серьезно нуждается. Прочим просящим она посоветовала умерить аппетиты и рассчитывать собственные траты, отметив, что не помогает подобным людям.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:03

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