Ведущая "Дома-2" Бородина порадовала фанатов фотографией с супругом





Пост собрал большое количество "лайков". Подписчики поделились с Ксюшей опасениями, что огромное количество слухов о расставании телезвезды с супругом окажется правдой. Хотя Ксения уже неоднократно отвечала на эти домыслы, отмечая, что их союзу с Курбаном ничего не угрожает и развод им не грозит.Интересно, что получив шесть сотен комментариев под фотографией, Ксения отключила возможность комментировать.Подписчики как восторгались парой: "Красивые, успешные, любуюсь вами!", "Какая красота!", так и не обделили внешний вид самой ведущей: "Красавица!", "Ох уж эти скинни!", "Хорошо выглядите!"Как все помнят, недавно телеведущая делилась с подписчиками, что ей в директ постоянно приходят просьбы о финансовой помощи на всевозможные нужды. Бородина сообщила, что она постоянно помогает людям в тяжелой жизненной ситуации, но только тем, кто на самом деле серьезно нуждается. Прочим просящим она посоветовала умерить аппетиты и рассчитывать собственные траты, отметив, что не помогает подобным людям.