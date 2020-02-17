В апреле состоится дебют аналога кроссовера Suzuki Vitara Brezza от Toyota





Модель Vitara Brezza от Suzuki лидирует по продажам на рынке Индии с результатов 127 тысяч проданных экземпляров в прошлом году. Toyota решила создать аналог этой машины, которая получит незначительные внешние изменения, например, обновленную радиаторную решетку, а также бампера и шильдики. Кроссовер получит аналогичную моторную гамму, а именно турбодизель на 1,3 литра мощностью 90 л.с. Двигатель будет работать вместе с “роботом” или МКПП. При этом авто получит исключительно передний привод.В салоне нового кроссовера от Toyota значится кондиционер, мультимедийный комплекс и камера заднего вида. Цена Suzuki Vitara Brezza по актуальному курсу составляет 682-926 тысяч рублей в зависимости от вариации. Эксперты предполагают, что новинка от Toyota окажется дороже.