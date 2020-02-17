Актер Вячеслав Манучаров удалил себе молочные железы из-за появившейся гинекомастии





Вячеслав Манучаров поделился некоторыми подробностями из своей личной жизни, которые удивили общественность. В частности, пару лет назад актеру пришлось перенести операцию по удалению молочных желез. Еще в молодые годы знаменитость пытался впечатлить однокурсницу, которая раскритиковала его лишний вес. По признанию звезды, это послужило мотивацией к активным занятиям в тренажерном зале: за небольшой период ему удалось превратиться в стройного накачанного красавца.На то время многие культуристы принимали гормоны, стероиды и иные вещества для наращивания мышечной массы, поэтому Манучаров не стал исключением. Как только артист сбавил обороты и перестал работать с тяжелыми весами, у него стремительными темпами начала развиваться гинекомастия. Чтобы убрать этот косметический дефект, Манучаров обратился за помощью к хирургам. Последние тогда отмечали, что звезде экрана очень повезло: у многих мужчин подобное состояние со временем перерастает в онкологию.