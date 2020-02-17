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Названы самые ожидаемые кинопремьеры лета 2020 года

В Сети назвали самые ожидаемые кинопремьеры лета 2020. Зрителям представится возможность посмотреть вторую часть фильма «Телохранитель киллера» и узнать историю Чудо-женщины.

4 июня 2020 года планируется премьера фильма «Чудо женщина: 1984». В продолжении истории лорд просит Чудо-женщину помочь ему и защитить от женщины-кошки Гепарда. В обмен на это он предлагает ей оживить Стива Тревора, используя один из артефактов из своей коллекции.

11 июня 2020 года мир увидит фильм «Создатель», который рассказывает о мире в 2046 году. В это время происходят большие технологические открытия, руководство берут на себя большие корпорации. Ученый хочет узнать секрет вечной жизни, однако его настоящая цель совершенное иная. Он планирует оживить свою возлюбленную, которая погибла много лет назад. При этом во время потери связи с объектом корпорация направляет команду зачистки.

2 июля 2020 года выйдет в прокат фильм «Главный герой», главную роль в котором сыграл актёр Райан Рейнольдс. Его герой работает в крупном банке и даже не подозревает, что всё вокруг является видеоигрой, а он в ней не главный герой. После того, как он узнаёт это, ему приходит в голову мысль изменить свой код, завоевать девушку и спасти мир.

На 6 августа 2020 года запланирована премьера фильма «Бесконечность», который рассказывает об Эване Майклсе, помнящем все события из своих двух предыдущих жизней. Во время поисков он обнаруживает древнее тайное общество «Когномина». Его участники имеют такую же проблему, однако используют это для контроля развития человечества.

20 августа 2020 года состоится премьера второй части фильма «Телохранитель киллера» под названием «Телохранитель жены киллера». Профессиональный телохранитель Майкл Брайс должен будет выполнить несколько спецопераций. Его цель предупредить кибератаку, которая надвигается, и отвернуть крах Европейского Союза. Компанию ему составит давний знакомый киллер Дариус Кинкейд и его супруга Соня.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:50

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