Израильская система защиты от БПЛА Drone Dome показала 100% эффективности





Разработанная Израилем система защиты от дронов успешно перехватила несколько целей и сбила их лазерным лучом, сообщили представители фирмы Rafael. Drone Dome C-UASl также смог отследить и сбить маленькие беспилотники, маневрирующие в полете, что является более сложной задачей. Известно, что защитная система достигла 100% успеха во всех тестовых сценариях, тем самым обеспечивая эффективное обнаружение, полную идентификацию и нейтрализацию множества угроз от БПЛА.Демонстрация от израильской компании была проведена в пустынном районе с несколькими типами беспилотных летательных аппаратов, включая имеющиеся в продаже квадрокоптеры. Мощный лазерный луч, установленный на военном внедорожнике, наряду с другими датчиками Drone Dome, обнаружил угрозу и позволил экипажу контролировать его активность. Рой из трех дронов затем нейтрализовали с помощью узконаправленного потока излучения. Новую систему планируется установить по всей территории страны.