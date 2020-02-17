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Израильская система защиты от БПЛА Drone Dome показала 100% эффективности

Система защиты от БПЛА Drone Dome, разработанная израильской компанией Rafael, показала 100% эффективности во время полевых испытаний. Новая технология может противодействовать "беспилотникам" потенциального противника во всех боевых сценариях.

Разработанная Израилем система защиты от дронов успешно перехватила несколько целей и сбила их лазерным лучом, сообщили представители фирмы Rafael. Drone Dome C-UASl также смог отследить и сбить маленькие беспилотники, маневрирующие в полете, что является более сложной задачей. Известно, что защитная система достигла 100% успеха во всех тестовых сценариях, тем самым обеспечивая эффективное обнаружение, полную идентификацию и нейтрализацию множества угроз от БПЛА.

Демонстрация от израильской компании была проведена в пустынном районе с несколькими типами беспилотных летательных аппаратов, включая имеющиеся в продаже квадрокоптеры. Мощный лазерный луч, установленный на военном внедорожнике, наряду с другими датчиками Drone Dome, обнаружил угрозу и позволил экипажу контролировать его активность. Рой из трех дронов затем нейтрализовали с помощью узконаправленного потока излучения. Новую систему планируется установить по всей территории страны.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:53

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