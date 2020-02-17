Эксперты назвали способы проверить квартиру перед покупкой





Главным показателем хорошей квартиры считается ее температура, а о нарушении теплообмена говорят холодные комнаты зимой и жаркие – летом. Чтобы проверить этот пункт стоит взять с собой на осмотр термометр, а в итоге он должен показывать 21-25 градусов, которые считаются наиболее комфортными для человека. Стоит обратить внимание на уровень шума, например, квартира с тонкими стенами будет пропускать массу звуков. Проверить это можно по тому, слышно ли работу лифта, соседей или звуки со двора. Старые советские окна обеспечивают постоянный сквозняк и плохую шумоизоляцию. Само их расположение может создать массу неудобств, например, если вид выходит на север, квартира будет темной и холодной, а южные окна приведут к повышению температуры летом и нехватке кислорода. Также стоит присмотреться к наличию конденсата, напору воды и надежности напольного покрытия.Важно проверить состояние труб в ванной комнате. У владельцев стоит попросить план квартиры и сравнить расположение комнат, поскольку не исключен риск того, что перепланировка была не узаконена.