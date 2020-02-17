Мартин Фримен признался в избиении своих детей





Лауреат премии «Эмми» и герой кинотрилогии «Хоббит» познакомился с актрисой Амандой Аббингтон на съемках фильма «Только мужчины» в 2000 году. После этого пара решила жить вместе в гражданском браке. В 2005 году в их семье появился сын Джо, а спустя 4 года – дочь Грэйс. Однако уже в 2016 году Мартин Фримен в интервью изданию «Financial Times» сообщил, что их пара распалась и теперь они с бывшей женой только друзья.48-летний актер вызвал ажиотаж со стороны поклонников и коллег кино своим недавним откровенным признанием. По его словам, он нарушил соглашение со своей супругой, в котором они решили никогда не прибегать к насилию по отношению к детям. Пользователи Сети предположили, что именно это было причиной распада звездной семьи.Мартин Фример заявил, что он «не гордится» своим агрессивным поведением, которое проявлялось в «порке» и оскорблениях. В то же время актер дополнил, что «быть родителем – это не так просто, как изображают в фильмах». Напоследок он пожелал удачи всем, кому удается «обойтись с маленькими детьми только увещеваниями». Такое признание раскололо поклонников на тех, кто поддерживает своего кумира, и тех, кто не находит ему оправданий.