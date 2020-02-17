АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Мартин Фримен признался в избиении своих детей

Британский актер Мартин Фримен, известный по роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок», в недавнем интервью признался, что избивал и оскорблял своих детей. По его словам, он «не гордится, что делал это», однако «быть родителем – не так просто».
Мартин Фримен признался в избиении своих детей

Лауреат премии «Эмми» и герой кинотрилогии «Хоббит» познакомился с актрисой Амандой Аббингтон на съемках фильма «Только мужчины» в 2000 году. После этого пара решила жить вместе в гражданском браке. В 2005 году в их семье появился сын Джо, а спустя 4 года – дочь Грэйс. Однако уже в 2016 году Мартин Фримен в интервью изданию «Financial Times» сообщил, что их пара распалась и теперь они с бывшей женой только друзья.

48-летний актер вызвал ажиотаж со стороны поклонников и коллег кино своим недавним откровенным признанием. По его словам, он нарушил соглашение со своей супругой, в котором они решили никогда не прибегать к насилию по отношению к детям. Пользователи Сети предположили, что именно это было причиной распада звездной семьи.

Мартин Фример заявил, что он «не гордится» своим агрессивным поведением, которое проявлялось в «порке» и оскорблениях. В то же время актер дополнил, что «быть родителем – это не так просто, как изображают в фильмах». Напоследок он пожелал удачи всем, кому удается «обойтись с маленькими детьми только увещеваниями». Такое признание раскололо поклонников на тех, кто поддерживает своего кумира, и тех, кто не находит ему оправданий.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости