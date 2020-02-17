iPhone 9 от Apple может получить устаревшую и слабую камеру





Согласно планам производителя, iPhone 9 станет крайне доступным, но производительным, который должен привлечь внимание большого количества клиентов. В Apple уверены, что новинка окажется востребована среди ценителей компактных смартфонов. Согласно неофициальным данным, новинку оснастят устаревшей одинарной камерой на 7 Мп, но эксперты считают, что вполне вероятна ошибка в словах инсайдера, а iPhone 9 будет иметь объектив с семью линзами.Официальный дебют смартфона состоится в конце этого месяца, а в продаже он появится в марте 2020 года. iPhone 9 может иметь 3 Гб ОЗУ, а также 4,7-дюймовый экран. Его стоимость оценивается в 400-500 долларов.