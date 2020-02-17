Fiat опубликовала первые фото нового стильного пикапа Strada
Поклонники Fiat Strada недавно смогли оценить первые фото второго поколения стильного пикапа. Компания опубликовала снимки нового автомобиля в преддверии его выпуска для рынка Южной Америки.
Новый пикап Fiat Strada был полностью модифицирован и скоро будет выпущен на латиноамериканском рынке. Итальянская компания продемонстрировала общественности очень четкое представление о том, каким будет обновленный автомобиль, дебютировавший еще в 1920-х годах. Его профиль стал более динамичным: линия окон, форма колесных арок и фар с задними фонарями почти неотличимы от аналогов у модели Toro.
Будущая версия машины получит намного большие габариты, а в плане двигателей стоит ожидать 100-сильный бензиновый агрегат объемом на 1,3 литра. Базовая комплектация также включает в себя 5-ступенчатую механическую или автоматическую коробку передач. Хотя выход новинки намечен на конец текущего года в Южной Америке, немного позднее она появится и в глобальной продаже. Что касается стоимости и иных спецификаций, то эту информацию Fiat пока не рассекретила.
Новый пикап Fiat Strada был полностью модифицирован и скоро будет выпущен на латиноамериканском рынке. Итальянская компания продемонстрировала общественности очень четкое представление о том, каким будет обновленный автомобиль, дебютировавший еще в 1920-х годах. Его профиль стал более динамичным: линия окон, форма колесных арок и фар с задними фонарями почти неотличимы от аналогов у модели Toro.
Будущая версия машины получит намного большие габариты, а в плане двигателей стоит ожидать 100-сильный бензиновый агрегат объемом на 1,3 литра. Базовая комплектация также включает в себя 5-ступенчатую механическую или автоматическую коробку передач. Хотя выход новинки намечен на конец текущего года в Южной Америке, немного позднее она появится и в глобальной продаже. Что касается стоимости и иных спецификаций, то эту информацию Fiat пока не рассекретила.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:22