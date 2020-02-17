В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский ГАЗ-69





Объявление о продаже ГАЗ-69 размещено на Avito, а продавец сообщает, что машина 1969 года выпуска. На фото заметно, что транспортное средство в хорошем состоянии, а осмотреть его можно на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Именно поэтому владелец не стал сообщать о состоянии всех деталей. Несмотря на то, что модель создана для пересечения сложной болотистой местности и лесов, у этого авто еще не было поездок по сильному бездорожью. Состояние кузова подтверждает данное мнение, согласно оценке экспертов.ГАЗ-19 и ГАЗ-19А создавались в Горьком преимущественно для армейских целей, но иногда их ставили для обслуживания почтовых отделений. Автомобиль планировалось также использовать как городской развозной фургон.