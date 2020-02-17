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Алла Пугачева на коленях просила Максима Галкина не ехать на гастроли из-за коронавируса

Алла Пугачева в эфире «Ты не поверишь!» на «НТВ» рассказала журналистам, как стояла на коленях и не хотела отпускать Максима Галкина на гастроли. Сейчас артистку тревожит бушующий в Китае коронавирус.
Алла Пугачева на коленях просила Максима Галкина не ехать на гастроли из-за коронавируса

Примадонна переживает по поводу того, что в мире распространены различные эпидемии, в том числе коронавирус, от которого скончалось более тысячи китайских жителей. По словам супруги телеведущего, она не хотела, чтобы он уезжал на другой континент. Тем не менее Максим Галкин успешно съездил на гастроли в Новую Зеландию и Австралию, вернувшись домой здоровым. Как рассказала исполнительница, она сосредоточена на заботах о детях от шоумена Лизе и Гарри. У 6-летних близнецов шатаются зубы, поэтому они часто посещают стоматолога.

А вот за свою старшую наследницу Кристину Орбакайте, которая некоторое время назад сломала лодыжку, из-за чего перенесла постановки в театре, звездная мать не волнуется. Пугачева отметила, что ее дочь молодая и у нее все заживет.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:54

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