Названы способы защиты от кражи личных данных в Сети
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как защитить от кражи личные данные в Сети. В первую очередь необходимо обратить внимание на авторизацию через социальные сети на сайтах магазинов.
Как отметил директор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин, недавно в Сети стало известно о попытках кражи личной информации своих клиентов риелторской компанией. Некоторые сайты используют программу, помогающую определить номера телефонов посетителей портала, чтобы потом совершать звонки на эти номера с предложением своих услуг. Эта возможность работает уже очень давно и ее сложно блокировать, а сама технология позволяет получить всю личную информацию из социальных сетей, когда человек авторизируется.
Бороться с этим можно путем внедрения ограничений в профиле, чтобы уменьшить количество передаваемой информации. Также рекомендуется заменить контакты в социальных сетях на те, которые будут недоступны для обзвона и спама, передает "ПолитЭксперт".
Как отметил директор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин, недавно в Сети стало известно о попытках кражи личной информации своих клиентов риелторской компанией. Некоторые сайты используют программу, помогающую определить номера телефонов посетителей портала, чтобы потом совершать звонки на эти номера с предложением своих услуг. Эта возможность работает уже очень давно и ее сложно блокировать, а сама технология позволяет получить всю личную информацию из социальных сетей, когда человек авторизируется.
Бороться с этим можно путем внедрения ограничений в профиле, чтобы уменьшить количество передаваемой информации. Также рекомендуется заменить контакты в социальных сетях на те, которые будут недоступны для обзвона и спама, передает "ПолитЭксперт".
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:19