Голографический фотоаппарат разработают для российских разведчиков





По словам сотрудника Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Виталия Краснова, учреждение сейчас занимается разработкой инновационного фотоаппарата. Новое устройство позволит спецслужбам РФ зашифровывать полученные фотографии. Ключом к этому шифру является структура голограммы, которая постоянно меняется. Таким образом информация становится почти недоступной для разведчиков потенциального противника. Стоит отметить, что такая технология также разрабатывается в Китае, поэтому вопрос первенства стоит для России особенно остро.Широко известно, что способ кодирования с помощью оптики предоставляет защиту данным в десятки раз надежнее традиционных аналогов. Без необходимого доступа изображения представляют собой бракованные снимки с цифровыми аберрациями. В том случае, если подобный проект получит необходимые средства - производство фотоаппаратов вполне возможно начать через несколько месяцев. Краснов добавил, что разработка способна снимать со скоростью несколько Гб/с. Главным плюсом стоит назвать избавление от недостатков чувствительного к шумам когерентного лазерного излучения благодаря фильтру из матового стекла.