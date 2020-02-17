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Голографический фотоаппарат разработают для российских разведчиков

Ученые из МИФИ сообщают, что российские разведчики в скором времени получат сверхсекретный голографический фотоаппарат. Подобная разработка позволит зашифровывать полученные снимки в абстрактные изображения.

По словам сотрудника Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Виталия Краснова, учреждение сейчас занимается разработкой инновационного фотоаппарата. Новое устройство позволит спецслужбам РФ зашифровывать полученные фотографии. Ключом к этому шифру является структура голограммы, которая постоянно меняется. Таким образом информация становится почти недоступной для разведчиков потенциального противника. Стоит отметить, что такая технология также разрабатывается в Китае, поэтому вопрос первенства стоит для России особенно остро.

Широко известно, что способ кодирования с помощью оптики предоставляет защиту данным в десятки раз надежнее традиционных аналогов. Без необходимого доступа изображения представляют собой бракованные снимки с цифровыми аберрациями. В том случае, если подобный проект получит необходимые средства - производство фотоаппаратов вполне возможно начать через несколько месяцев. Краснов добавил, что разработка способна снимать со скоростью несколько Гб/с. Главным плюсом стоит назвать избавление от недостатков чувствительного к шумам когерентного лазерного излучения благодаря фильтру из матового стекла.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:05

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