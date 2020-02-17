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Медики рассказали о 10 продуктах, выводящих никотин из организма человека

Зарубежные медики составили список из 10 продуктов, которые быстро выводят никотин из организма человека. Они рекомендуют употреблять апельсины и лимоны, улучшающие метаболизм и защитные функции организма.

Курение - одна из самых главных причин ранней смерти во всем мире. Зачастую, когда человек решается всё же бросить вредную привычку, ему сложно попрощаться с сигаретами. Однако необходимо учитывать, что из-за курения повышается риск развития рака легких, ХОБЛ, ишемической болезни сердца, инсульта, болей в спине, из-за этого очень важно вывести никотин из организма. Использование в рационе апельсинов справляется с данной задачей, поскольку в них содержится витамин С, улучшающий обмен веществ. Также в список можно включить имбирь, который не только позволяет укрепить здоровье, но и снижает тягу к сигаретам. Морковь обогащена витаминами А, С, В, К и помогает укрепить иммунитет, предупреждает повреждение нервов и кожи, на что особенно необходимо обратить внимание.

По словам медиков, ещё одними помощниками в выведении никотина из организма являются лимоны, они способны также усилить защитные функции. Брокколи, содержащие витамины В5 и С, регулирует большое количество процессов, среди которых и метаболизм, а самым важным является то, что данное овощное растение уменьшает риск развития рака толстой кишки. Киви восстанавливает уровень необходимых витаминов, которые были потеряны после курения, и даже борется с депрессивным состоянием. Медики также рекомендуют отдавать предпочтение шпинату и капусте из-за наличия антиоксидантов и изотиоцианатов, клюкве и гранату, повышающим количество эритроцитов.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:48

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