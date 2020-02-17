Медики рассказали о 10 продуктах, выводящих никотин из организма человека





Курение - одна из самых главных причин ранней смерти во всем мире. Зачастую, когда человек решается всё же бросить вредную привычку, ему сложно попрощаться с сигаретами. Однако необходимо учитывать, что из-за курения повышается риск развития рака легких, ХОБЛ, ишемической болезни сердца, инсульта, болей в спине, из-за этого очень важно вывести никотин из организма. Использование в рационе апельсинов справляется с данной задачей, поскольку в них содержится витамин С, улучшающий обмен веществ. Также в список можно включить имбирь, который не только позволяет укрепить здоровье, но и снижает тягу к сигаретам. Морковь обогащена витаминами А, С, В, К и помогает укрепить иммунитет, предупреждает повреждение нервов и кожи, на что особенно необходимо обратить внимание.По словам медиков, ещё одними помощниками в выведении никотина из организма являются лимоны, они способны также усилить защитные функции. Брокколи, содержащие витамины В5 и С, регулирует большое количество процессов, среди которых и метаболизм, а самым важным является то, что данное овощное растение уменьшает риск развития рака толстой кишки. Киви восстанавливает уровень необходимых витаминов, которые были потеряны после курения, и даже борется с депрессивным состоянием. Медики также рекомендуют отдавать предпочтение шпинату и капусте из-за наличия антиоксидантов и изотиоцианатов, клюкве и гранату, повышающим количество эритроцитов.