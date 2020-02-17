В Китае стартовали продажи электрического вседорожника Chevrolet Menlo





Новый автомобиль бренда Chevrolet был презентован в конце осени прошлого года на моторшоу в Гуанчжоу. К покупателям машина поступит уже 20 февраля, а стоимость стандартной версии превышает 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Производство Chevrolet Menlo налажено на заводе SAIC-GM в Пудуне. Известно, что в автомобиле установлена абсолютно электрическая силовая установка, а двигатель способен развивать мощность до 150 л. . Клиренс 180 мм помогает уверенно передвигаться по легкому бездорожью.Дизайн модели Menlo напоминает концептуальный FNR-X, а привлекающим внимание акцентом стали узкие светодиодные фары и вставки из пластика спереди, которые имитируют сплиттеры спортивных автомобилей. Машина также имеет габаритные расширители колесных арок. В салоне установлены двухзонный климат-контроль, 9-дюймовая мультимедийная панель, а также имеется комбинированная отделка кресел.