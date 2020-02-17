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В Китае стартовали продажи электрического вседорожника Chevrolet Menlo

В Китае начались продажи электрического вседорожника Chevrolet Menlo. Стали известны цены на новинку от General Motors.

Новый автомобиль бренда Chevrolet был презентован в конце осени прошлого года на моторшоу в Гуанчжоу. К покупателям машина поступит уже 20 февраля, а стоимость стандартной версии превышает 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Производство Chevrolet Menlo налажено на заводе SAIC-GM в Пудуне. Известно, что в автомобиле установлена абсолютно электрическая силовая установка, а двигатель способен развивать мощность до 150 л. . Клиренс 180 мм помогает уверенно передвигаться по легкому бездорожью.

Дизайн модели Menlo напоминает концептуальный FNR-X, а привлекающим внимание акцентом стали узкие светодиодные фары и вставки из пластика спереди, которые имитируют сплиттеры спортивных автомобилей. Машина также имеет габаритные расширители колесных арок. В салоне установлены двухзонный климат-контроль, 9-дюймовая мультимедийная панель, а также имеется комбинированная отделка кресел.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:36

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