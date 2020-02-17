Анастасия Волочкова собирается судиться с Большим театром из-за пенсии

В разговоре с журналистами светская львица пожаловалась на короткую карьеру профессиональной танцовщицы, назвав себя «пенсионеркой в 38 лет». Тем не менее из-за конфликта с Большим театром знаменитость не получает никакого пособия. Также Анастасия Волочкова добавила, что не работает там с 2003 года, но трудовую книжку ей по-прежнему не возвращают. Артистка не ждет огромной пенсии, но данная ситуация для нее принципиальная. Ранее звезда уже судилась с культурным учреждением и выигрывала дела, в связи с чем снова готова отстаивать свои права в суде.Как рассказала балерина, ее адвокат общался с руководством театра, но никто не пошел на контакт. В ответ на запрос представителя Волочковой его попросили доказать, что танцовщица была солисткой.