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Денис Клявер сообщил, что в его райдере нет «излишеств», а лишь «технические пункты»

Российский исполнитель Денис Клявер в своем интервью рассказал, что входит в его гастрольный райдер. По словам певца, среди требований нет «излишеств», а лишь «технические пункты», касающиеся звука.
Денис Клявер сообщил, что в его райдере нет «излишеств», а лишь «технические пункты»

Бывший участник и солист музыкальной группы «Чай вдвоем» и сольный исполнитель с 2013 года планирует грандиозный тур в 2020 году, посвященный его 25-летию на эстрадной сцене. Несмотря на огромный опыт выступлений перед тысячной аудиторией, Денис Клявер признался, что все равно каждый раз испытывает волнение, «словно в первый раз».

На вопрос журналистов о райдере музыкант поделился некоторыми обязательными пунктами, однако подчеркнул, что их очень мало, в основном, требования касаются только звука и техники. Денис Клявер сообщил, что в отличие от Аллы Пугачевой или других звезд у него нет списка «излишеств», в котором указана «черная икра на завтрак» или дорогой лимузин. Более того, певец исключил даже существующее ранее условие о наличии тренажерного зала в отеле, где он ночует в период тура.

В заключение Денис Клявер дополнил, что на данный момент современные гостиницы и аэропорты предоставляют все необходимые услуги качественно и в полном объеме. Спустя более 20 лет регулярных гастролей певец еще ни разу не был обманут организаторами «даже в смутные 90-е». По словам российского исполнителя, сейчас не «1995 год», поэтому все обычные потребности человека можно удовлетворить в отеле, будучи простым гостем, а не звездой с «излишествами» в райдере.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:16

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