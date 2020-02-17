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ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Отечественный ПФ поменяет правила получения выплат гражданами на банковские карты. Действовать соответствующие изменения начнут уже с 1 июля 2020.

Предполагается, что все пенсионеры России будут получать выплаты исключительно на карты платежной системы “Мир”. В ПФР отметили, что в стране числится достаточно большое количество граждан, которые пользуются банковскими услугами для получения пенсии, что гораздо удобнее, нежели для соответствующих целей посещать почту. При этом пенсионерам, открывшим счет после 1 июля 2017 года, банки обязаны были предоставить карту “Мир”. В связи с обновленными правилами, все остальные граждане обязаны заменить карту у официальных представителей кредитной организации.

Для проведения данной процедуры банки могут официально пригласить пенсионера. Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:10

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