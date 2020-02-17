Телеведущая Ксения Собчак «перевоплотилась» в седого графа и русскую крестьянку
Знаменитая телеведущая Ксения Собчак попробовала новое приложение в Instagram. Она примерила на себя сразу несколько старинных образов, а именно седого графа и русской крестьянки.
Светская львица практически никогда не проходит мимо новых веяний, которые появляются в Сети. Так, на этот раз она с помощью специального фоторедактора смогла перевоплотиться. Телеведущая предстала с грудным малышом на руках в образе истинной женщины из села, а также графа с седыми волосами.
Таким образом Ксения Собчак на себе смогла прочувствовать, какими были предшествующие эпохи.
Отреагировали на новые снимки Ксении Собчак и ее поклонники. Большинство из них отметили, что Ксении Собчак очень идут такие образы прошлых лет. Однако нашлись и те, кто отметил, что на своих обычных фотографиях Собчак выглядит в разы лучше.
Напомним, совсем недавно в эфире Первого канала появилось новое телевизионное шоу «Док-Ток», ведущей которого и стала Ксения Собчак. Первые выпуски вызвали волну негатива со стороны зрителей, и они подчеркнули, что ожидали большего от Ксении Собчак.
Светская львица практически никогда не проходит мимо новых веяний, которые появляются в Сети. Так, на этот раз она с помощью специального фоторедактора смогла перевоплотиться. Телеведущая предстала с грудным малышом на руках в образе истинной женщины из села, а также графа с седыми волосами.
Таким образом Ксения Собчак на себе смогла прочувствовать, какими были предшествующие эпохи.
Отреагировали на новые снимки Ксении Собчак и ее поклонники. Большинство из них отметили, что Ксении Собчак очень идут такие образы прошлых лет. Однако нашлись и те, кто отметил, что на своих обычных фотографиях Собчак выглядит в разы лучше.
Напомним, совсем недавно в эфире Первого канала появилось новое телевизионное шоу «Док-Ток», ведущей которого и стала Ксения Собчак. Первые выпуски вызвали волну негатива со стороны зрителей, и они подчеркнули, что ожидали большего от Ксении Собчак.