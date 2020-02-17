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Телеведущая Ксения Собчак «перевоплотилась» в седого графа и русскую крестьянку

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак попробовала новое приложение в Instagram. Она примерила на себя сразу несколько старинных образов, а именно седого графа и русской крестьянки.

Телеведущая Ксения Собчак «перевоплотилась» в седого графа и русскую крестьянку

Светская львица практически никогда не проходит мимо новых веяний, которые появляются в Сети. Так, на этот раз она с помощью специального фоторедактора смогла перевоплотиться. Телеведущая предстала с грудным малышом на руках в образе истинной женщины из села, а также графа с седыми волосами.

Таким образом Ксения Собчак на себе смогла прочувствовать, какими были предшествующие эпохи.

Отреагировали на новые снимки Ксении Собчак и ее поклонники. Большинство из них отметили, что Ксении Собчак очень идут такие образы прошлых лет. Однако нашлись и те, кто отметил, что на своих обычных фотографиях Собчак выглядит в разы лучше.

Напомним, совсем недавно в эфире Первого канала появилось новое телевизионное шоу «Док-Ток», ведущей которого и стала Ксения Собчак. Первые выпуски вызвали волну негатива со стороны зрителей, и они подчеркнули, что ожидали большего от Ксении Собчак.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:57

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