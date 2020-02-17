Юлия Меньшова рассказала о своём секрете стройной фигуры





Согласно утверждениям Юлии Меньшовой, рацион на каждый день, который она себе составила, состоит только из одного приёма пищи. Телеведущая уже давно привыкла к подобному режиму давно, по этой причине она не стремится полноценно питаться три раза в день. В результате постоянных гастролей у актрисы практически нет свободного времени на спорт, поэтому она решила скорректировать питание. Меньшова заявляет, что достаточно просто не есть. Из-за привычки она питается один раз в середине дня или вечером. Однако актриса предупреждает, что не стоит следовать её рекомендациям, поскольку необходимо учитывать индивидуальные особенности метаболизма и состояния здоровья.Недавно на своей странице в Instagram Меньшова показала результат своих стараний. Она побывала на съёмке «Сегодня вечером» в наряде, который подчеркнул её узкую талию и худые руки. Фигура 50-летней актрисы восхитила её подписчиков. «Красивая, интеллигентная, тонкая, чуткая Юлия», «Вы удивительно грациозны и выглядите на все 100. Пример для подражания», «Оу, какая элегантная, изящная женщина . Вам очень идёт, Юлечка», - прокомментировали публикацию подписчики актрисы. Однако не всегда модные наряды артистки получают похвалу критиков. Александр Васильев, к примеру, полагает, что ей не достаточно женственности. И всё же актриса предпочитает выбирать тот же стиль в одежде, что и её мама Вера Алентова.