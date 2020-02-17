АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

«Этот ущербный человек завидует мне всю жизнь»: Анастасия Волочкова рассказала о кознях Собчак

Балерина Анастасия Волочкова, известная многим своим шпагатом, нелестно отозвалась по поводу комментариев телеведущей Ксении Собчак.


На странице Волочковой в Instagram Собчак оставила комментарий, в котором с одной стороны и похвалила девушку, написав, что шпагат - это круто. Но с другой стороны, она намекнула на то, что никому уже не интересно смотреть на такую позу в каждой фотографии. Светская львица сравнила Волочкову с девушками, которые ежедневно демонстрируют в интернете свою пятую точку, показывая, как она хороша.

Балерину только рассмешили эти слова. Накануне в прямом эфире на радио "КП" она рассказала, что слова Собчак - чистой воды зависть. Ведь когда-то телеведущая могла бы стать балериной, но её попытки добиться успехов в этом деле были тщетны. С того момента у них и зародилась тихая война.


Анастасия Волочкова напомнила ещё одну историю, в которой выставила Ксению лицемерным человеком. Для своего Youtube-канала телеведущая пришла в гости к балерине, чтобы взять у неё интервью. Волочкова с добрым сердцем пустила Собчак, на что та установила камеры слежения в её доме.

"Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала... Ксения завидует мне всю жизнь. А вспомните, сама же напросилась ко мне на беседу. Я вообще... всегда готова протянуть руку... разрешила зайти в мой дом. Но она оставила скрытые камеры в моем доме", — высказалась Волочкова.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости