«Этот ущербный человек завидует мне всю жизнь»: Анастасия Волочкова рассказала о кознях Собчак

"Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала... Ксения завидует мне всю жизнь. А вспомните, сама же напросилась ко мне на беседу. Я вообще... всегда готова протянуть руку... разрешила зайти в мой дом. Но она оставила скрытые камеры в моем доме", — высказалась Волочкова.





На странице Волочковой в Instagram Собчак оставила комментарий, в котором с одной стороны и похвалила девушку, написав, что шпагат - это круто. Но с другой стороны, она намекнула на то, что никому уже не интересно смотреть на такую позу в каждой фотографии. Светская львица сравнила Волочкову с девушками, которые ежедневно демонстрируют в интернете свою пятую точку, показывая, как она хороша.Балерину только рассмешили эти слова. Накануне в прямом эфире на радио "КП" она рассказала, что слова Собчак - чистой воды зависть. Ведь когда-то телеведущая могла бы стать балериной, но её попытки добиться успехов в этом деле были тщетны. С того момента у них и зародилась тихая война.Анастасия Волочкова напомнила ещё одну историю, в которой выставила Ксению лицемерным человеком. Для своего Youtube-канала телеведущая пришла в гости к балерине, чтобы взять у неё интервью. Волочкова с добрым сердцем пустила Собчак, на что та установила камеры слежения в её доме.