Ирина Нельсон боится рожать третьего ребенка

Длительное время поклонники солистки Reflex считали, что у нее есть только один сын Антон, появившийся в первом союзе. Вот только во время одного из недавних интервью Ирина Нельсон заявила, что у них с супругом Вячеславом Тюриным двое совместных наследников., - отметила знаменитость. Она также добавила, что ранее уходила со сцены на несколько лет, поэтому, если журналисты хотят докопаться до правды, то пусть обратят внимание на эту ситуацию, ведь в то время любимица публики могла заниматься чем угодно.По словам Нельсон, она хотела бы родить 3-го ребенка, однако боится, что из-за работы не с кем будет оставить малыша. Родственники исполнительницы остались в Сибири, а няням она не доверяет.