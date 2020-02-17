Ирина Нельсон боится рожать третьего ребенка
Ирина Нельсон не любит распространяться на тему личной жизни, но на этот раз сделала исключение. Певица рассказала журналистам, почему боится рожать 3-го ребенка.
Длительное время поклонники солистки Reflex считали, что у нее есть только один сын Антон, появившийся в первом союзе. Вот только во время одного из недавних интервью Ирина Нельсон заявила, что у них с супругом Вячеславом Тюриным двое совместных наследников. «Больше об этом никогда никто не узнает», - отметила знаменитость. Она также добавила, что ранее уходила со сцены на несколько лет, поэтому, если журналисты хотят докопаться до правды, то пусть обратят внимание на эту ситуацию, ведь в то время любимица публики могла заниматься чем угодно.
По словам Нельсон, она хотела бы родить 3-го ребенка, однако боится, что из-за работы не с кем будет оставить малыша. Родственники исполнительницы остались в Сибири, а няням она не доверяет.
Длительное время поклонники солистки Reflex считали, что у нее есть только один сын Антон, появившийся в первом союзе. Вот только во время одного из недавних интервью Ирина Нельсон заявила, что у них с супругом Вячеславом Тюриным двое совместных наследников. «Больше об этом никогда никто не узнает», - отметила знаменитость. Она также добавила, что ранее уходила со сцены на несколько лет, поэтому, если журналисты хотят докопаться до правды, то пусть обратят внимание на эту ситуацию, ведь в то время любимица публики могла заниматься чем угодно.
По словам Нельсон, она хотела бы родить 3-го ребенка, однако боится, что из-за работы не с кем будет оставить малыша. Родственники исполнительницы остались в Сибири, а няням она не доверяет.