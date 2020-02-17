В РФ использование ремней безопасности будут отслеживать дистанционно





Анонимную информацию о частоте использования ремней безопасности в автомобилях будут собирать в рамках проекта "Автодата". Подобные сведения не повлекут за собой штрафы для недобросовестных водителей, поскольку они войдут в "обезличенную" статистику. При этом, дистанционный сбор начнется в обязательном порядке в 2022 году. Экспертов также будут интересовать техническое состояние машины, экологические параметры и навигационные данные.В НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" подчеркнули, что их новая технология никоим образом не станет аналогом системы слежки за согражданами. "Задачи создавать "большого брата" или всевидящее око не стоит", - сообщил представитель ведомства Ярослав Федосеев. По его словам, дилеры и автосервисы уже занимаются получением и хранением подобной информации, чья дальнейшая судьба неизвестна. Главной целью нового проекта является понимание современной ситуации в России относительно соблюдения ПДД.