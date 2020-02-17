АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В РФ использование ремней безопасности будут отслеживать дистанционно

Представители НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" сообщают о скором появлении системы, собирающей данные об использовании ремней безопасности в РФ. Подобные технологии будут отслеживать пристегивание дистанционным и "обезличенным" образом.

Анонимную информацию о частоте использования ремней безопасности в автомобилях будут собирать в рамках проекта "Автодата". Подобные сведения не повлекут за собой штрафы для недобросовестных водителей, поскольку они войдут в "обезличенную" статистику. При этом, дистанционный сбор начнется в обязательном порядке в 2022 году. Экспертов также будут интересовать техническое состояние машины, экологические параметры и навигационные данные.

В НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" подчеркнули, что их новая технология никоим образом не станет аналогом системы слежки за согражданами. "Задачи создавать "большого брата" или всевидящее око не стоит", - сообщил представитель ведомства Ярослав Федосеев. По его словам, дилеры и автосервисы уже занимаются получением и хранением подобной информации, чья дальнейшая судьба неизвестна. Главной целью нового проекта является понимание современной ситуации в России относительно соблюдения ПДД.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости