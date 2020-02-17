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Названы преимущества перехода на вегетарианство

Эксперты в области питания назвали несколько причин в пользу перехода на вегетарианство. Ученые считают, что облегченный рацион улучшает работу многих систем организма.

Исследования показали, что дети с высоким уровнем интеллекта чаще переходят на растительную пищу по мере взросления. Примерами выступили Альберт Эйнштейн, Франц Кафка и Никола Тесла. Оказалось, что у вегетарианцев улучшается интимная сфера, поскольку запах тела меняется, становясь более привлекательным для сексуальных партнеров. Специалисты отметили, что у людей, выбирающих исключительно растительную пищу, снижается риск возникновения серьезных заболеваний. Например, они реже страдают от сердечно-сосудистых недугов, сахарного диабета, ревматизма, подагры, ожирения и остеопороза. Также вегетарианство вносит свой вклад в сохранение климата и животных.

Медики напоминают, что отказ от мяса не является залогом здоровья, поскольку пищу нужно сочетать так, чтобы организм получал достаточно полезных микроэлементов. При переходе на такой тип питания может возникнуть недостаток витамина B12, который находится в продуктах животного происхождения. Следует увеличить наличие в рационе продуктов, богатых витамином D, цинком, кальцием, йодом, железом и жирными кислотами.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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