Гидрометцентр не исключает морозов в марте





Стоящий во главе отечественного Гидрометцентра Роман Вильфанд признал наличие вероятности того, что в течение первого месяца весны морозы могут достигать до -10 градусов. Таким образом зима попытается взять небольшие “реванши”. Помимо существенного понижения температуры ожидается, что в начале весны существует риск выпадения снега.Как отметили синоптики, в европейской части РФ первые явные признаки наступления весны начнут наблюдаться раньше, чем фиксировалось прежде. Обычно погода меняется к теплу в 20-х числах марта, но в 2020-м процесс будет “торопить” аномально теплая по ряду показателей зима.