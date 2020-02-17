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Гидрометцентр не исключает морозов в марте

Синоптики не отрицают возможное похолодание в марте. В Гидрометцентре отметили, что в Россию могут прийти сильные морозы.

Стоящий во главе отечественного Гидрометцентра Роман Вильфанд признал наличие вероятности того, что в течение первого месяца весны морозы могут достигать до -10 градусов. Таким образом зима попытается взять небольшие “реванши”. Помимо существенного понижения температуры ожидается, что в начале весны существует риск выпадения снега.

Как отметили синоптики, в европейской части РФ первые явные признаки наступления весны начнут наблюдаться раньше, чем фиксировалось прежде. Обычно погода меняется к теплу в 20-х числах марта, но в 2020-м процесс будет “торопить” аномально теплая по ряду показателей зима.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:48

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