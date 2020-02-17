Эксперт назвал лучший напиток, снижающий риск инфекционных болезней у детей





Напиток содержит натуральные продукты, которые доступны для каждого человека. В состав входят апельсиновый и яблочный сок, киви, столовая ложка меда и столько же измельченного имбиря. Все ингредиенты необходимо смешать в один коктейль с помощью блендера. Эксперт утверждает, что именно такой питьевой продукт может укрепить иммунитет ребенка и обезопасить его от вирусных инфекций.Такой эффект достигается благодаря уникальным свойствам каждого компонента. Апельсиновый сок - кладезь витамина С, а яблочный – насыщен кварцетинами. Эти микроэлементы способны улучшить защитные функции иммунитета ребенка и ускорить выработку антител в крови, если инфекция уже попала в организм. Кроме того, столовая ложка меда в напитке облегчит отхаркивание мокроты из верхних дыхательных путей, нормализирует температуру и снимает воспаление.По словам специалиста, небольшое количество тертого имбиря выступает в роли натурального антибиотика, который обладает противомикробным действием. Однако если ребенок чувствителен к острому компоненту или страдает от нарушений работы органов ЖКТ, родителю стоит прежде всего проконсультироваться с педиатром.