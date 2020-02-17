АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Эксперт назвал лучший напиток, снижающий риск инфекционных болезней у детей

Эксперт по здоровому питанию и безопасности из медицинского центра в Египте рассказал, какой напиток лучше всего защищает детей от инфекционных заболеваний. По словам специалиста, этот коктейль можно давать ребенку не только для профилактики, но и в период активной острой респираторной вирусной инфекции, чтобы снизить жар.
Эксперт назвал лучший напиток, снижающий риск инфекционных болезней у детей

Напиток содержит натуральные продукты, которые доступны для каждого человека. В состав входят апельсиновый и яблочный сок, киви, столовая ложка меда и столько же измельченного имбиря. Все ингредиенты необходимо смешать в один коктейль с помощью блендера. Эксперт утверждает, что именно такой питьевой продукт может укрепить иммунитет ребенка и обезопасить его от вирусных инфекций.

Такой эффект достигается благодаря уникальным свойствам каждого компонента. Апельсиновый сок - кладезь витамина С, а яблочный – насыщен кварцетинами. Эти микроэлементы способны улучшить защитные функции иммунитета ребенка и ускорить выработку антител в крови, если инфекция уже попала в организм. Кроме того, столовая ложка меда в напитке облегчит отхаркивание мокроты из верхних дыхательных путей, нормализирует температуру и снимает воспаление.

По словам специалиста, небольшое количество тертого имбиря выступает в роли натурального антибиотика, который обладает противомикробным действием. Однако если ребенок чувствителен к острому компоненту или страдает от нарушений работы органов ЖКТ, родителю стоит прежде всего проконсультироваться с педиатром.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звездная пара "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян забрали заявление о…
Эксперты назвали главные недостатки платформы Facebook, которые отпугивают…
Учёные из Китая обнаружили, что зелёный чай блокирует развитие рака молочной…
Милла Йовович впервые смогла выйти на прогулку с дочерью…
Названа опасность постоянного поиска ответов в…
Звезды «Дом-2» Анна Левченко и Валерий Блюменкранц заговорили о…
Медики назвали симптомы рака полости…
Звезду «Дом-2» Женю Ромашова сводят с Алёной…
В Липецке погибла 4-летняя девочка во время принятия…
В возрасте 82 лет скончался режиссер Георгий…
Фирма FaceIDMasks собирается разработать маски для разблокировки…
Дочери Жасмин и Татьяны Навки наслаждаются совместным отдыхом на горнолыжном…
Участник «Дом-2» Влад Иванов: «Мы с Катей Скалон вместе. Сам не знаю, как это…
Медики рассказали, почему полезно для здоровья высовывать ноги из-под одеяла…
Дочь народного артиста Александра Малинина Устинья встретилась со старшим братом в…
Ученые заявили об открытии новой формы углерода в Челябинском…
Анастасия Макеева поделилась секретами…
В Сети сравнили качество съемки камерами Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra от…
Рэп-исполнитель Гуф отменил концерт в Саратове из-за…
Астрономы из США обнаружили, что чёрная дыра Стрелец А поглощает намного больше веществ, чем считалось…
Оксана Воеводина раскрыла Ксении Собчак подробности брака с бывшим королем…
Медики озвучили 3 вредные утренние…
Звезде «Дома-2» Яне Захаровой срочно «сдули»…
Ученые: Белок, отвечающий за память человека, провоцирует болезнь…
Светлана Бондарчук поставила на место подписчицу за критику ее фото в…
Агенство NASA опубликовало снимок "ночных светящихся…
Катя Лель поделилась совместным фото с мужем Игорем…
В Сети за 400 тысяч рублей продают армейский…
Просмотреть все новости