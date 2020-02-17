Заболевшая простудой Наталья Ветлицкая улетела выздоравливать в Испанию

В России звезда 90-х успела выступить на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова, на Big Love Show, посвященном Дню всех влюбленных, а также появиться на некоторых корпоративах. Вот только недавно Наталья Ветлицкая подхватила простуду, на что пожаловалась подписчикам в Instagram. Также артистка опубликовала на странице видеоролик, запечатленный на ее вилле в Испании, где тепло и солнечно. По словам знаменитости, несмотря на болезнь, она чувствует себя превосходно. Кроме этого, исполнительница продемонстрировала поклонникам свою собаку, которая почему-то резко полысела.В подписи к публикации Ветлицкая отметила, что сейчас у нее «каникулы», после которых певица вернется в Россию. Многие фолловеры пожелали кумиру скорейшего выздоровления.